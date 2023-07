Calciomercato | ManUtd Ufficiale | De Gea lascia il club

Farlo 545 volte in 12 anni è un risultato speciale, in particolare nel ruolo di portiere, dove in ogni partita sei sotto i riflettori", ha commentato il tecnico delErik ten Hag. "Mancherà a ...FOTOGALLERY Foto.com %s Foto rimanentiMount al Man United: tutti gli acquisti ufficiali Lo United ufficializza l'arrivo di Mount che sceglie la maglia n. 7 che fu di Best, ...Gli orobici hanno rigettato un'offerta dei red devils pari a circa 46 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) - Continua il pressing del Manchester United per acquistare Rasmus Hojlund. Lo riferiscono i ...

'Anni indimenticabili, ora è il momento giusto per una nuova sfida', dice lo spagnolo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - David De Gea ...Fabrizio Romano ha parlato di Andre Onana, portiere camerunense di proprietà dell'Inter vicino al Manchester United.