Calciomercato Lazio | Zaha respinge l’offerta araba

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023), non è detta l’ultima parola per: il giocatore in uscita dal Crystal Palace ha rifiutato un’offerta dei sauditi Per Wilfredallanon è ancora detta l’ultima parola. L’attaccante, svincolato dal Crystal Palace lo scorso 30 giugno, ha detto di no ad un’offerta dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da RMC Sportera dell’Al-Nassr, che potrebbe però decidere di tornare alla carica nei prossimi giorni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM