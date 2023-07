Calciomercato Lazio | Sarri tra Milinkovic-Savic e Berardi | spunta Karlsson

(Di sabato 8 luglio 2023) La stagione di Serie A 2023/24 è alle porte e laintende confermare, o migliorare, il secondo posto della passata stagione. Per farlo, visto anche l’impegno in Champions, la rosa dovrà essere ampliata nel correnteha già individuato i ruoli da sistemare. I biancocelesti, in primis, lavorano alle uscite con Sergej L'articolo proviene da Il Difforme.

Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DELFRANCESCO ACERBI all' INTER (dalla) L'Inter ha ufficializzato il riscatto di Francesco Acerbi ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DELFRANCESCO ACERBI all' INTER (dalla) L'Inter ha ufficializzato il riscatto di Francesco Acerbi ..., il borsino delle trattative . Calda Tiepida Fredda > 70% 30 - 70% JUVE Mavropanos ...Kilman Tousart Lopez Samardzic Scalvini ROMA Emegha Traoré Scamacca Sanches Morata Sabitzer...

Calciomercato Lazio | Il momento decisivo è arrivato: le scelte di Lotito e Sarri La Lazio Siamo Noi

il presidente Gian Luca Comandini ha già fissato il prossimo obiettivi: “Entro quattro o cinque anni voglio arrivare in Serie D”, racconta nella nostra intervista a Calciomercato.com.Nelle battute conclusive del mercato estivo qualche club potrebbe presentare all'Inter un'offerta al ribasso per Joaquin Correa ...