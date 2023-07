Calciomercato Lazio | due offerte per Berardi | c’è la risposta del Sassuolo

(Di sabato 8 luglio 2023), biancocelesti all’assalto dicon dueal: ecco ladei neroverdi Domenicoresta il grande sogno dellaper rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, ci sarebbero stati nuovi contatti tra Lotito e Carnevali negli ultimi giorni. Il patron ha ribadito alche ledalla Capitale per l’esterno sono due: 25 milioni bonus compresi oppure 15-17 più il cartellino di Cancellieri. Al momento i neroverdi non si spostano dalla valutazione di 30 milioni di euro.

Continua la settimana dei rinnovi in casa. Un altro spagnolo infatti, stavolta Luis Alberto, ha messo la firma su un prolungamento di due stagioni, perciò fino al 2027, a 3,5 ...Ladovrebbe ripartire da Immobile e Zaccagni, pedine fondamentali per Sarri. Il ... Ildei rossoneri è tutt'altro che fermo. Leao ha allontanato ogni voce di trattativa: i ...Con Cancellieri ci potrebbe essere lo stesso copione a meno che venga considerato in un affare più ampio con Parisi, ma laha altre priorità per i primi colpi e altri piani per il terzino ...

