Calciomercato | Joao Felix vuole il PSG | ma l’Atletico spara alto

(Di sabato 8 luglio 2023)vorrebbe andare al PSG di Luis Enrique, ma per il portogheseMadrid chiede una cifra superiore ai 100 milioni, dopo la parentesi inglesi, è tornato a Madrid, sponda Atletico, ma spera di lasciare presto i colchoneros. Secondo quanto riportato da As, la destinazione più gradita sarebbe il PSG di Luis Enrique.Madrid peròun’offerta molto alta per liberarsi di nuovo del portoghese: non meno di cento milioni.

Commenta per primoFelix , dopo i sei mesi in prestito al Chelsea , è rientrato all' Atletico Madrid . Ora per lui si aprono prospettive per una nuova cessione: come riportato da AS la preferenza del giocatore è ...2023 - 07 - 07 15:06:03 Atletico,Felix sceglie il Psg Dopo i sei mesi al Chelsea,Felix è pronto a lasciare ancora l'Atletico Madrid. L'attaccante portoghese avrebbe scelto il Psg, con cui ...Commenta per primo Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al futuro diPedro . L'attaccante italo - brasiliano vuole tornare in Serie A dopo un solo anno in Turchia. C'è la suggestione Cagliari , ma è stato offerto anche alla Lazio e al Torino . Il Fenerbahce, dal ...

Joao Pedro, voglia di ritorno in A: tre le ipotesi Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il punto sulle trattative di calciomercato della Lazio: Milinkovic-Savic potrebbe partire, l'Arabia Saudita tenta ImmobileContentsIl punto sulle trattative di calciomercato della Lazio: Milinkovic-Sav ...