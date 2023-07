Calciomercato | Inter Vanheusden in prestito allo Standard Liegi

Commenta per primo In casac'è un nuovo protagonista: si tratta di Matteo Spinaccè . ll classe 2006, seconda punta, sarà aggregato alla Primavera nerazzurra e, nonostante sia stato cercato da diversi club, resterà ad ...Il difensore belga, classe 1999, ha indossato anche le maglie di Genoa e AZ Alkmaar ROMA - Zinho Vanheusden ceduto in prestito al Royal Standard Liegi. Lo comunica l'con una nota ufficiale. Il difensore belga, classe 1999, si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione dopo aver indossato, sempre in prestito, le maglie del Genoa e dell'AZ Alkmaar. ...Il belga non ha mai esordito con la maglia dell': in Italia ha giocato in prestito con i rossoblù nella stagione 2021 - 22. A 24 anni Vanheusden ha subito due rotture del legamento crociato e ha ...

Calciomercato Inter: Onana incontra lo United, Inter su Sommer e ha il sì di Trubin Sky Sport

Il calcio italiano è scioccato per le ultimissime notizie sull'ex campione del mondo ed ex leggenda bianconera Gigi Buffon ...L'Inter si muove alla ricerca del sostituto di André Onana: atteso a Milano uno tra Sommer e Trubin, individuati come possibili eredi del camerunense ...