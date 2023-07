Calciomercato Inter LIVE – Tutte le notizie del mercato estivo 2023

(Di sabato 8 luglio 2023)è l’unica pagina che permette ai tifosiisti di essere aggiornati ogni giorno, ale ore, minuto dopo minuto, sulle trattative didella squadra di Simone Inzaghi. La finestra estiva si apre ufficialmente sabato 1° luglio e si chiuderà a distanza di due mesi. Segui-News.it sule piattaforme per non perdere nessuna notizia né alcun aggiornamento su qualsiasi operazione nerazzurra dinella sessione estiva. Metti subitotra i preferiti! Di seguitole informazioni utili...

... compresi i riscatti dai prestiti (dati Transfermarkt), NEWS E TRATTATIVE LIVE 24) NICOLAS SEIWALD Dal Salisburgo al Lipsia : costo 20 milioni di euro 24) ANDREA PINAMONTI* Dall'..., UFFICIALE il saluto di De Gea allo UnitedIn questo senso va a collocarsi anche il nome di David De Gea, storico portiere dello stesso Manchester United che ha terminato la sua ...L'addio di De Gea potrebbe aprire all'arrivo di un altro portiere, ovvero Andrè Onana dall', nel mirino dei red devils da diverse settimane. - foto LivePhotoSport - . xd6/ari/red 08 - Lug - 23 ...

Inter, c'è un nuovo gioiello in Primavera Calciomercato.com

Ormai ci siamo, la questione non può più essere rimandata ed è ora di stabilire definitivamente il futuro di Romelu Lukaku. Troppo importante per l’Inter, che tratta l’argomento relativo al belga come ...Si profilo un derby d'Italia sul mercato per uno dei calciatori più positivo della scorsa stagione in Serie A. Juventus e Inter, infatti - conferma il Corriere dello Sport - seguono ...