Calciomercato Inter | Gosens ai saluti | ecco dove vuole giocare

(Di sabato 8 luglio 2023), Robinaicon i nerazzurri:vorrebbe trasferirsi l’esterno teutonico Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Robinè pronto ad andare via dall’. Quale sarà la sua futura destinazione? Attualmente, per l’esterno nerazzurro, risulta l’esse sia di alcune squadre di Premier League che della Bundesliga: quest’ultima destinazione che sarebbe più di gradimento all’ex Atalanta.

Commenta per primo Hugo Lloris è tra il novero dei portieri che l'cerca per il post Onana . Secondo L'Equipe , i nerazzurri sarebbero sulle tracce del 36enne francese oltre a Sommer e Trubin....dichiarati all'inizio del mercato non sono quasi mai quelli cui si punta davvero Il...capisca un minimo di calcio si rende conto subito che Thuram e Frattesi sono da tempo in orbita...Napoli - Nome nuovo per il mercato del Napoli , come si legge sull'edizione online di ... il 23enne svedese è sul taccuino anche dell', ma i liguri partono da una valutazione di 15 ...

Offerta Inter per Lukaku, no del Chelsea: e la Juve… CalcioMercato.it

Blog Calciomercato.com: Quest’estate sto seguendo con particolare interesse il calciomercato rossonero. Spero molto che, una volta concluso, sia allestito un organico che abbia ...La volontà del giocatore non sarebbe un problema, quella dell' Inter è nota fin quasi dal giorno del suo addio di ormai quasi due anni fa, ma riportare Lukaku a Milano non è per niente semplice. I ner ...