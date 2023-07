Calciomercato | il Chelsea ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Lukaku

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023) Le notizie della giornata didi sabato 8 luglio. Ore 13:08, ilrifiuta: vuole 45 milioni (The Athletic) Sull’attaccante belga ci sono anche Juventus e Al Hilal. La richiesta delè di 45 milioni.sta valutando seriamente la proposta di giocare in Arabia il prossimo anno. Ore 13:13 Barcellona, è fatta per Vitor Roque: arriverà a gennaio La trattativa con l’Athletic Paranaense è di circa 60 milioni. Il sedicenne si unirà alla sua nuova squadra a gennaio. Lo scrive Fabrizio Romano. Barcelona are just waiting for contracts to be countersigned by Athl. Paranaense to announce Vitor Roque as new signing. #FCB Fee will be close to €60m total potential package, add ons included. Expectation remains for Vitor to ...