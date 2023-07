Calciomercato Atalanta | partenza col botto | alla scoperta di Kolasinac e Bakker

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilha aperto i battenti da pochi giorni e c’è una squadra di Serie A che sembra voler fare sul serio dall’inizio: è l’di Gasperini che ha già acquistato, due esterni sinistri. Il primo arriva dall’Olympique Marsiglia, dove era in scadenza di contratto, e nello scacchiere degli orobici probabilmente occuperà una delle tre posizioni di difesa; il secondo è stato acquistato dal Bayer Leverkusen per 9 milioni di Euro più 1 di bonus e verosimilmente verrà impiegato a centrocampo. Giorgio Scalvini – DifensoreMa sono solo ipotesi perché si sta supponendo che l’allenatore dei bergamaschi voglia insistere con il 3-4-2-1 della scorsa stagione, il che non è scontato. La duttilità di entrambi i calciatori appena arrivati consente di utilizzare l’ex delle ...

Commenta per primo Il Fenerbahce ha fatto un tentativo con l'per portare in Turchia, oltre al già ufficializzato Edin Dzeko, un altro piccolo tassello dalla Serie A. Si tratta di Mario Pasalic centrocampista croato, che però ha rifiutato il ...L'però lo valuta 40 milioni e ha avviato i contatti per il rinnovo. In lista per la mediana resta anche Sergej Milinkovic - Savic .I tifosi della Juventus sono ansiosi di conoscere quali saranno le prossime mosse che è la società effettueranno le prossime settimane. Manca sempre meno il giorno del ritiro per la squadra allenata ...

Atalanta, il colpaccio può essere Greenwood: c’è l’offerta Calcio in Pillole

Il Fenerbahce ha fatto un tentativo con l'Atalanta per portare in Turchia, oltre al già ufficializzato Edin Dzeko, un altro piccolo tassello dalla Serie A. Si tratta di Mario Pasalic centrocampista cr ...Il forte centrocampista olandese e la moglie, diretti nel Salento, hanno trascorso qualche ora in città, con sosta da "Enzo ti li panini", al rione Perrino. Insieme a loro, Tonino Pinto ...