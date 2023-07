Calcio | Sampdoria Quagliarella Anche le cose più belle finiscono

(Di sabato 8 luglio 2023) "Mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita" GENOVA - "A voltelepiù, purtroppo siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa lunga storia d'amore tra me e voi". Così Fabiosaluta la. L'attaccante classe 1983, in bluc

Così Fabio Quagliarella saluta la. L'attaccante classe 1983, in blucerchiato dal 2016, in un post su Instagram ha poi aggiunto: "Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Quagliarella -, i numeri dell'...Fabio Quagliarella ha dato il suo addio alladopo tantissime stagioni di gioie. La delusione, forse quella più grande della sua esperienza in Doria, è stata quella di vedere la squadra retrocede in Serie B la scorsa stagione. Quella ...

Calciomercato Sampdoria, grande colpo in arrivo Le ultime TifosiPalermo

'Mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita' GENOVA (ITALPRESS) - 'A volte anche le cose più belle ...Con un post emozionante su Instagram l'attaccante ha risposto al tweet con cui il club blucerchiato lo aveva salutato ...