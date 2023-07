Calcio | Quagliarella dà l’addio alla Samp | “Ultimo capitolo”

(Di sabato 8 luglio 2023) caption id="attachment 344961" align="alignleft" width="300" Fabio/captionLa storia tra Fabioe ladoria è arrivatafine dopo sette anni: attraverso un post sul proprio account Instagram, l'attaccante ha annunciato l'addio al club blucerchiato."A volte anche le cose più belle finiscono - scrive l'attaccante napoletano - purtroppo siamo arrivati all`di questa lunga storia d`amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare lasul palcoscenico che merita, ma il legame che c`è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per lache è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dstessa parte ci ...

Così Fabiosaluta la Sampdoria. L'attaccante classe 1983, in blucerchiato dal 2016, in un post su Instagram ha poi aggiunto: "Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie- Sampdoria, i numeri dell'...Quella che arriverà sarà la prima stagione di Pirlo con la maglia (da allenatore) blucerchiato, stagione in cui il tecnico ex Juventus non potrà contare su. Queste le parole di ...

Ieri la Sampdoria ha dato ufficialmente l'addio a Fabio Quagliarella e oggi l'attaccante napoletano ha voluto salutare i suoi tifosi attraverso la propria pagina instagram con un toccante messaggio d' ...'Mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita' GENOVA (ITALPRESS) - 'A volte anche le cose più belle ...