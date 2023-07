Calcio. Lugano si allenerà con l'Inter - blue News

(Di sabato 8 luglio 2023)si ritroveranno anche questa estate. Mancano ancora le comunicazioni delle due societ , ma come riporta la Gazzetta dello Sport, bianconeri e nerazzurri testeranno le rispettive forme in un allenamento congiunto a porte chiuse marted 18 luglio alla Pinetina. A differenza degli ultimi anni non si tratter di ...

Calcio svizzero, Lugano in ritiro in vista della nuova stagione Arona24

