Calcio | Europei U21 | l’Inghilterra blinda la porta anche contro la Spagna e trionfa

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Ère negliUnder 21 edizione 2023. La Nazionale allenata da Lee Carsley ha battuto 1-0 lanella finale di Batumi (Georgia). A decidere il match, la rete di Jones nel recupero del primo tempo. Gli inglesi, al terzo successo della loro storia nella competizione, hanno chiuso la manifestazione continentale senza subire reti. La Nazionale dei Tre Leoni parte subito forte, ma Tenas neutralizza il tentativo di Gordon, poi Pacheco anticipa all’ultimo Gibbs-White dopo un altro spunto di Gordon. Laprova a rispondere con Alex che non riesce ad approfittare dell’errore di Trafford e spedisce a lato non di molto. La Roja prova a prendere in mano la gara attraverso il possesso palla, ma fatica a rendersi pericolosa: Miranda non arriva sulla punizione di Sergio Gomez, ...