Buon compleanno a… Yann Karamoh

(Di sabato 8 luglio 2023) Gli auguri didi oggi a, esterno d’attacco del Torino. Tutti i dettagli sull’ultima stagione Oggicompie 25 anni. Per il franco-ivoriano si è chiusa una stagione nella quale dopo un lungo giro è tornato al punto di partenza. Non dal punto di vista geografico, bensì realizzativo: le 5 reti sono esattamente quelle siglate con il Caen al suo debutto in Ligue 1, risalente a sei anni fa. In mezzo ci sono state altre maglie in Italia (Inter e Parma), nella stessa Francia (Bordeaux) e anche in Turchia (Fatih Karagumruk), dal quale è preso dal Torino, con il quale ha firmato un contratto annuale che gli è già stato prolungato di altri due, con data di scadenza al 2025. Convincere Ivan Juric non è facile, se non mostri il carattere e le applicazioni giuste. ...