Brighton | la seconda maglia un omaggio a De Zerbi? Neroverde come il Sassuolo

(Di sabato 8 luglio 2023) La nuovadelsarà: un modo di omaggiare Roberto Deper il suo passato alIlha presentato la nuova: i Seagulls giocheranno indossando la divisa da trasferta con i colori nero e verde. The wait is finally over. pic.twitter.com/S30eEhsrvF —& Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 7, 2023 In molti hanno fatto l’associazione d’idee che questavoglia in qualche modo omaggiare il passato aldel tecnico Roberto Deche ha portato la squadra inglese in Europa per la prima volta nella loro storia.