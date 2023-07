Briatore e il caso Santanchè | “Le avevo sconsigliato di riferire in Senato Al Twiga i politici non entrano gratis”

(Di sabato 8 luglio 2023) Il manager ed ex socio della ministra del Turismo: «»e il problema sono i debiti verso lo Stato, Daniela ha rateizzato, ha messo a disposizione pure la sua casa: in un Paese normale le direbbero “Chapeau”, qui si scatena un ambaradan mediatico»

...essere confermato questo rumor il suo timore è quello di spezzare la serenità con Flavio, ... Neldi un nuovo bimbo , le darà la sua benedizione '. Il bambino di Elisabetta Gregoraci non ...Il figlio dimagari fa il cameriere come te, ma la condizione di cameriere, nel suo, è una scelta dalla quale lui si può facilmente svincolare. È lì per fare un'esperienza di vita e di ......corre buon sangue tra Flavioe Giuseppe Conte . E dopo le bordate sul reddito di cittadinanza, il manager di Billionaire e Twiga picchia duro sul capo del Movimento 5 Stelle anche sul...

Flavio Briatore e il caso Santanchè: «Le avevo sconsigliato di riferire in Senato. Al Twiga i politici pagano... Corriere della Sera

In questi giorni Flavio Briatore ha dichiarato che suo figlio, se mai vorrà lavorare con lui, dovrà cominciare facendo il cameriere. Quando non possiedi niente o quasi devi accettare qualsiasi lavoro ...Intervistato dal Corriere della Sera, Flavio Briatore ha spiegato che valorizza la gavetta per tutti, persino per suo figlio Nathan Falco, che non avrebbe alcuna corsia preferenziale in un'azienda del ...