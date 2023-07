Brescia | resta impotente dopo le punture per il mal di schiena | maxi risarcimento dall’ospedale

La vicenda è stata conciliata infatti davanti al giudice del Tribunale diche ha invitato le parti ad una composizione della vertenza: questo ha dato il via libera all'intesa per 600mila euro ...La vicenda è stata conciliata infatti davanti al giudice del Tribunale diche ha invitato le parti ad una composizione della vertenza: questo ha dato il via libera all'intesa per 600mila euro.Risarcito con 600mila euro La vicenda è stata conciliata infatti davanti al giudice del Tribunale diche ha invitato le parti ad una composizione della vertenza: questo ha dato il via libera ...

Brescia, resta impotente dopo le punture per il mal di schiena: risarcito con 600 mila euro Corriere della Sera

Un incubo vissuto da un uomo residente nel Bresciano, che ha dovuto convivere con le tragiche conseguenze di una terapia iniziata nel 2017 presso l’ospedale Mellino Mellini di Chiari(Brescia), ...Una cifra considerevole è stata erogata alla vittima di un caso di malasanità. Impotente e incontinente dopo una cura contro il mal di schiena. Dovrà convivere per sempre con queste gravi limitazioni ...