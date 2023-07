Bravo! Bel sorpasso! Leclerc | team-radio furioso contro Sainz | altra rissa in Ferrari

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Ancora tensione in casa. Ancora CharlesCarlos. Il tutto durante le qualifiche del Gp di Silverstone, nel Regno Unito e sotto la pioggia. Il caso esplode nel corso del Q1, con undestinato a far discutere. In pista, con la complicità della pioggia, la situazione era convulsa: l'asfalto stava migliorando, così come i piloti stavano migliorando i loro tempi. La bandiera a scacchi stava per sancire la fine della prima tranche delle qualifiche. E così ecco che si forma una coda di monoposto sulle ultime curve del tracciato. Tutti i piloti scaldano le gomme, fanno a zig-zag, scalpitano in vista dell'ultimo tentativo lanciato. Ma a questo punto,infrange il gentlemen agreement con il compagno di squadra e lo sorpassa all'ultima ...