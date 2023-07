Brasile | almeno 11 morti nel crollo di un edificio a Paulista

(Di sabato 8 luglio 2023)11 persone hanno perso la vita neldi unoccupato illegalmente a, non lontano da Recife, nel nord-est del.Tre persone disperse sono ancora ricercate dal personale di soccorso, secondo un comunicato diffuso oggi dalle autorità. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie alla ricerca di una donna e due bambini, dispersi nel disastro avvenuto ieri.11 persone hanno riportato ferite: hanno un'età compresa tra 5 e 45 anni, secondo la Protezione civile dello stato brasiliano di Pernambuco.

Brasile: due edifici crollano a Recife, almeno 11 sepolti Agenzia ANSA

(LaPresse) Un edificio è crollato a Paulista, città nordorientale del Brasile situata nello Stato di Pernambuco. Almeno tre persone sono morte, ma diverse altre sono intrappolate sotto le macerie. Tra ...