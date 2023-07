Brad Pitt fa il pilota a Silverstone | ma è un film El Mundo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023)sta lavorando a unsulla Formula 1. L’attore avrà un box tutto suo e si è aggiunto ai veri protagonisti: i piloti. Come riportato da El, quotidiano spagnolo, la presenza dinon è solo pubblicità: “è qui acome un altro. Si allena in pista con una Formula 2 adattata dalla Mercedes in modo che appaia una Formula 1, ha un garage tra quelli di Ferrari e Mercedes, box al muro e gomme ufficiali Pirelli e, tra l’altro, domenica farà il giro di formazione con il resto della griglia. Non è un capriccio miliardario”. In sostanza,non è solo un attore che imita un, ma sarà sia uno che l’altro. Una collaborazione che cambierà ...