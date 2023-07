Borsa | il report della Consob | sprint per Pmi quotate e obbligazioni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 luglio 2023) Capitalizzazione diin forte calo rispetto al prodotto interno lordo. Investimenti azionari in brusca frenata, mentre crescono quelli in. Continua a restringersi (9 uscite) il Mercato telematico azionario (Mta), il principale di Piazza Affari. Tuttavia il numero complessivo delle impreseo negoziate ina Milano sale da 407 a 412, anche se il saldo positivo (più 5) è dovuto esclusivamente alla crescita (più 16) delle imprese piccole, piccolissime e medie ammesse sull’Egm (Euronext Growth Milan), il mercato non regolamentato dedicato alle Pmi, che compensa il calo su Mta (meno 9) e su Vorvel (meno 2), l’ex Hi-Mtf. Al tempo stesso è in netto miglioramento la redditività delle imprese italiane. È questo il quadro in chiaroscuro...