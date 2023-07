Boom degli alberghi | quanto è cresciuto il mercato in Italia

Leggi su quifinanza

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilimmobiliareero insta registrando una crescita a doppia cifra, con particolare ottimismo nel segmento del lusso e una situazione meno entusiasmante, ma comunque positiva, per le strutture economy. Nel frattempo, in Europa, il trend rimane stabile. Questo andamento positivo ha impatti favorevoli sia sulche in settori correlati, come la locazione breve. Lo dice il Rapporto 2023 sulimmobiliareero, curato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr. e presentati durante l’Hospitality Forum 2023, Investimenti in aumento Perriguarda l’, nel 2022 si è registrato un aumento del 40% del fatturato complessivo nel settore ...