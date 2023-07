(Di sabato 8 luglio 2023)Sud, ilper gli: che cos'è edomanda. Con il provvedimento 188347/, emanato dalle Entrate, si sblocca la possibilità di richiedere ilper glinel Mezzogiorno anche per le spese sostenute nel. Via libera, quindi, alla trasmissione telematica delle istanze per tutti gli imprenditori che in questi primi mesi dell’anno hanno...

...5 per cento), mentre le Isole (16,6 per cento) e il(16,0 per cento), pur registrando un lieve ... limita la possibilità di fruire del "asilo nido". Infatti in quest'area geografica il numero ......7 punti percentuali ale 9,1 nelle Isole), e la situazione più favorevole per le ragazze, con ... Ilnon basta per 25% famiglie in povertà energetica : oltre una famiglia su quattro risulta ...e Isole contano infatti il 23% del totale dei punti di ricarica italiani, scavalcando il Centro ... con 304.000 installazioni collegate aiedilizi. Per l'associazione, ci sarà un'...

Bonus Sud 2023, il nuovo modello per gli investimenti: che cos'è e come fare richiesta Gazzetta del Sud

Bonus Sud 2023, il nuovo modello per gli investimenti: che cos'è e come fare domanda. Con il provvedimento 188347/2023, emanato dalle Entrate, si sblocca la ...Oltre una famiglia su quattro risulta ancora in povertà energetica dopo aver ricevuto i bonus sociali per l'elettricità e il gas, il 25,1%, secondo il rapporto annuale dell'Istat. (ANSA) ...