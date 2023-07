Bonifico tra i familiari | qual è il limite consentito dalla normativa?

Leggi su blowingpost

(Di sabato 8 luglio 2023) Capita spesso di chiedere o farsi prestare dei soldi dai proprie parenti e, molto spesso, si eseguono bonifici per trasferire somme di denaro ingenti. Quando si tratta di fare una donazione di denaro tra, i bonifici sono tra gli strumenti di pagamento più utilizzati. Gli scopi per favorire il trasferimento di somme di denaro sono differenti: per esigenze di liquidità, come atto di generosità e per acquistare un determinato bene. È normale domandarsi se ci sia unaltrai potrebbero essere i problemi con il Fisco. Cerchiamo di capire in questa guidai possano essere i problemi che possono insorgere quando si trasferisce una somma di denaro ricorrendo altra parenti. Cosa dice la ...