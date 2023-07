Bombe a grappolo | Ucraina assicura | “Non le useremo in Russia”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – L'rispetterà 5 regole nell'uso delle, tra cui il principio che non possono essere utilizzate nelle città e sul territorio russo. Il ministro della Difesa ucraino, Olexsii Reznikov, risponde così in un lungo e circostanziato tweet alle polemiche sulla fornitura americana di queste armi, vietate in molti paesi. "Fin dall'inizio dell'invasione – spiega – i russi hanno lanciatosulle nostre città, a noi servono per vincere più in fretta, risparmiando così vite dei nostri soldati e civili. E ci siamo impegnati a rispettare 5 regole nel loro uso in guerra". Dopo aver ribadito il diritto dell'all'autodifesa, Reznikov sottolinea che la"ha usato indiscriminatamentea ...