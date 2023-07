Bombe a grappolo gesto disperato | l' ira dei russi con gli Usa

(Di sabato 8 luglio 2023) Un nuovo tabù si è infranto, quello dell'invio all'Ucraina da parte degli Stati Uniti delle cluster bombs, levietate da molti Paesi. Ordigni che in questa guerra sono stati usati massicciamente dall'esercito russo e in parte anche da quello di Kiev. Gli Stati Uniti hanno deciso di fornireall'Ucraina "per disperazione", ma la mossa non influenzerà la determinazione dellaa a raggiungere gli obiettivi della 'operazione militare speciale', come ichiamano l'invasione del Paese vicino: è il commento dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov. "Lesono un. Questa misura racconta la storia che gli Stati Uniti e i loro ...

Gli Stati Uniti inviaranno all'esercito ucraino le famigerate. Le "Cluster bombs" hanno la caratteristica di disseminarsi sul terreno e di restare per anni un pericolo concreto, e fortissimo, non solo per i combattenti, ma anche per i civili. ......Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a...Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a

Ucraina, Usa inviano bombe a grappolo. Mosca: 'Pericolosa escalation' Agenzia ANSA

Un nuovo tabù si è infranto, quello dell'invio all'Ucraina da parte degli Stati Uniti delle cluster bombs, le bombe a grappolo ...I ringraziamenti del presidente ucraino agli Usa per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari ...