Bombe a grappolo | Crosetto ristabilisce la verità | “Italia è contraria ma i russi le usano da sempre”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) “Il mio pensiero? L’ha aderito alla Convenzione sulle munizioni a, che ne vieta l’uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio. Ero sottosegretario alla Difesa, nel 2011, quando la ratificammo. Ileda. Anche in Ucraina. Dall’inizio”. Con questo tweet il ministro della difesa, Guido, ha fatto giustizia dell’ipocrisia che circola sull’utilizzo di quest’arma, tra contestazioni e ripicche di chi vorrebbe vietarne la dotazione agli ucraini. In sostanza, il motto benpensante sarebbe: ” Fate usare leaicontro gli ucraini ma non permettete che gli ucraini si difendano e le usino a loro volta”. Kiev: “Le impiegheremo solo per liberare i territori occupati” A fare ...