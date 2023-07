Bombe a grappolo all’Ucraina | tutte le volte che Kiev e Occidente hanno definito gli attacchi sui civili e le mine antiuomo “crimini di guerra”

(Di sabato 8 luglio 2023) Ieri sera l’amministrazione Biden ha confermato la volontà di inviareper combattere l’invasore russo. Così gli Stati Uniti forniranno le armi letali, vietate in 111 Paesi per gli effetti devastanti e sulla popolazione civile, all’esercito di. Il generale Patrick Ryder ha preannunciato che gli Stati Uniti “selezioneranno attentamente” le munizioni aper l’Ucraina in modo che abbiano un tasso di errore limitato, riferendosi alla percentuale di sotto-munizioni trasportate da ogni proiettile che rimarrebbero inesplose. Resta il fatto che l’utilizzo diha inevitabilmente effetti sulla popolazione perché ha effetto indiscriminato sul proprio raggio di azione. Il rischio concreto è che il loro utilizzo faccia ...

In 500 giorni di guerra in Ucraina le vittime civili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini: è la stima dell'Onu. Gli Usa hanno confermato l'invio dia Kiev. Biden l'ha definita una 'decisione difficile'. Kiev 'merita' l'ingresso nella Nato, ha affermato Erdogan dopo aver accolto Zelensky a Istanbul. Russia e Ucraina 'dovrebbero ...Kiev: "Le useremo responsabilmente" Cluster Munition Coalition: "In Ucraina usate" Una decisione criticata dagli alleati Una scelta che fa storcere il naso a molti alleati ...Gli Stati Uniti inviaranno all'esercito ucraino le famigerate. Le "Cluster bombs" hanno la caratteristica di disseminarsi sul terreno e di restare per anni un pericolo concreto, e fortissimo, non solo per i combattenti, ma anche per i civili. ...

Ucraina, Usa inviano bombe a grappolo. Mosca: 'Pericolosa escalation' Agenzia ANSA

Praga, Bratislava, ma soprattutto Istanbul. Il colloquio con il presidente turco Erdogan è l'ultima tappa del nuovo tour internazionale di Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del ...Un nuovo tabù si è infranto, quello dell'invio all'Ucraina da parte degli Stati Uniti delle cluster bombs, le bombe a grappolo ...