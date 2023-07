(Di sabato 8 luglio 2023) Ilpunta Fodé Ballo-Touré, tra le opzioni per sostituire Kyriakopoulos. Il prediletto di Thiago Motta resta Cambiaso,...

... mediano olandese dell' Az Alkmaar sul quale già il mese scorso il Milan avevail terreno. ... il Frosinone annuncia Kvernadze, Martin al Genoa, Beukema è del, la Juve ha annunciato l'...Il terzino della prima ora,anche la scorsa stagione, era Hadjam del Nantes, ma anche in ... al giocatore, ad esempio, era interessato anche il, salvo poi depennarlo dalla lista dopo ...Orsolini è stato, Lucas Vazquez viene tenuto in alto nell'elenco. Proposti e rifiutati, ... Ilha bussato per Cancellieri, al Verona piace Akpa Akpro che può rimpolpare il tesoretto. ...

Bologna, sondato un giocatore del Milan | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Il Monza è interessato ad un giocatore appena svincolatosi dal Bologna.Parliamo del trequartista esterno Nicola Sansone, classe ...La questione dovrebbe risolversi tra un paio di giorni, ma intanto la vecchia proprietà ha preferito non prendersi l’impegno di perfezionare un accordo che è stato portato avanti da altri.