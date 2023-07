Boloca-Sassuolo | arrivano conferme dal Frosinone | 'C'è l'accordo'

... con le parole del direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi che ha svelato a Sky i dettagli di alcune trattative: 'L'accordo colce l'abbiamo,va a titolo definitivo in neroverde - ...Carnevali non ha perso tempo e ha già acquistato il sostituto di Frattesi per il ...Il dirigente del Frosinone fa il punto sulla maxi - operazione con il: 'dovrebbe andare a titolo definitivo in neroverde , Turati da noi in prestito per un altro anno e sempre da noi ...

Boloca-Sassuolo, scambio ‘tre per uno’: ecco cosa manca | CM.IT CalcioMercato.it

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha svelato le date e gli orari degli anticipi e posticipi della Serie A 2023/24 dalla 1^ alla 4^ giornata. Ecco quando giocherà la Juventus, con s ...[themoneytizer id=”99064-6] Nelle ultime settimane uno dei nomi papabili per il centrocampo biancoceleste è stato quello di Daniel Boloca, classe 98' di nazionalità rumena. Oltre alla Lazio, forte l’ ...