Bobo Summer Cup 2023 | seconda giornata a Marina di Ragusa

(Di sabato 8 luglio 2023)Cup: ieri partenza col botto. Prima tappa del tourin programma dal 7 al 9 luglio nella location didi. Ricordiamo che eBay è il nuovo main sponsor e title partner dell’evento targato ‘ne’. Anche nel 2018diera stata selezionata come prima tappa ufficiale del tour estivo: dunque un piacevole ritorno per l’équipe dell’ex goleader della Nazionale Azzurra. Come ogni anno illustri personaggi del mondo del calcio, dello sport e della tv nazionale (tra essi i fedelissimi di Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola; compleanno da star proprio negli ultimi giorni per quest’ultimo) saranno presenti sulle bellissime spiagge italiane, ‘ospiti’ di Christian ...

... la Beach Volley Marathon, il Rimini Wellness e l'HERO Bike Festival , ilTour farà sosta al 105 XMasters , dal 15 al 23 luglio a Senigallia con Radio 105, e allaCup dal 21 al 23 ...Che dire di questa accoppiata Lo staff guidato Marco eSoldini il contributo di ... LA MAGIA DEL FERRARAFESTIVAL Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, per il Ferrara ...LaCup 2023 sta per partire. E l'evento estivo ha scelto come prima tappa, dal 7 al 9 luglio, la splendida location di Marina di Ragusa. "Siamo felici di annunciare che eBay è il nuovo main ...

Christian Vieri a Marina di Ragusa per l'ebay Bobo Summer Cup 2023 Quotidianodiragusa

When I talk about landscapes creating a show, I am usually referring to blooming plants. After all, the flowers are what we all want to see.L’Ebay Bobo Summer Cup 2023 entra nel vivo con la tappa di Marina di Ragusa, ecco il programma della 3 giorni presentata stamattina ...