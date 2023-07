Bob Dylan all’Arena Santa Giuliana di Perugia | no-jazz | no-groove | no-party

(Di sabato 8 luglio 2023) // di Francesco Cataldo Verrina // Prima di salire sul palco,ha camminato nervosamente in penombra, avendo il terrore di essere ripreso. Le genti accorse da ogni contrada si sarebbe aspettata di vedere una divinità camminare a fil d’acqua, invece niente di tutto questo. L’aria è tiepida e la notte giovane, così nascosto dietro un pianoforte per gran parte del concerto, a coloro che erano convenutiper vedere il santo del folk-rock con le stimmate o di sentire le Sirene Omeriche,ha consentito di ascoltare solo la musica, più la musica della voce, la quale non è quella di un tempo ma risulta più flebile e nasale del solito. C’è poco tempo per le chiacchiere: il menestrello sta zitto e suona. Siamo di fronte a una liturgia, forse a un inno meditativo o un peana a sé stesso: il songbook del cantastorie perde la ...

