Blitz Inter | l’annuncio ‘scomoda’ Marotta | nel mirino il parametro zero della Serie A

(Di sabato 8 luglio 2023): possibili nuovi arrivi per i nerazzurri in vista di questo mercato. Tra addii e nuovi arrivi, il mercato dell’non si ferma mai. La dirigenza sta pensando di colmare alcune lacunerosa con innesti mirati, utili per cercare di completare una squadra che dovrà essere competitiva su tutti i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...sottolineare come lo stesso Lukaku abbia comunque sempre testimoniato la sua fedeltà all'e ... se non riuscisse nelper Romelu Lukaku, avrebbe altri nomi nella lista dei possibili ...La prestazione è stata comunque positiva e Ausilio si è appuntato quel nome che in queste settimane è stato accostato più volte all'in caso di cessione di Onana. Idee di metà ottobre, profili ...Al Comunale di Torino, invece, la Juve ha piegato l', con reti di Bettega e Fanna, nel ... Pare sia in Friuli dalla famiglia… Ma ildelle Fiamme Gialle non riguarda solo Roma. In ...

Musah, Mamardashvili e quel blitz dell'Inter in Spagna Calciomercato.com

Blitz Inter, l'annuncio 'scomoda' Marotta: l'a.d. sta cercando di prendere l'innesto giusto per Inzaghi, nel mirino il parametro zero della Serie A ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...