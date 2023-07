Blanco scende dal palco e corre nel parterre | i fan lo inseguono

Quel che resta di questo concerto è la grande energia cheha trasmesso dal primo all'ultimo momento. Spazio anche a momenti insoliti, come quando è letteralmente fuggito dal palco per mettersi ...... ispirata nello stile alla scritta Innamorato cheha tatuato sulla schiena (la stessa che ... Su Lacrime di Piombo, il cantante all'improvviso si alza dal pianoforte,dal palco e corre all'...... ispirata nello stile alla scritta Innamorato cheha tatuato sulla schiena (la stessa che ... Su Lacrime di Piombo, il cantante all'improvviso si alza dal pianoforte,dal palco e corre all'...

Blanco scende dal palco e inizia a correre tra il pubblico: la "fuga ... TGCOM

Durante il concerto all'Olimpico di Roma, Blanco scende dal palco e corre per il parterre. I fan lo inseguono: il video virale ...Blanco ha dato il via al suo tour negli stadi partendo dall’Olimpico di Roma. Grande emozione per il cantante, con uno show che non ha deluso i tantissimi fan accorsi per l’evento ...