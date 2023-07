Bimbi ustionati all’asilo | i genitori si oppongono all’archiviazione del parroco | “Ha avuto un ruolo centrale”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) Osio Sopra. Inizia con un rinvio il capitolo giudiziario legato alla vicenda dei bambiniSan Zeno di Osio Sopra durante un’attività di orienteering. Idi Alessandro Bonansinga e quelli di Elisa Prandi, i due piccoli maggiormente colpiti dal ritorno di fiamma del braciere allestito in giardino per arrostire i marshmellows, entrano in tribunale mano nella mano. Accompagnati dal loro avvocato, Danilo Delia, salgono al secondo piano, dove si tiene l’udienza preliminare relativadella posizione di don Luca Guerinoni. Loro si sono opposti, vogliono che anche il prete, legale rappresentante della scuola materna, affronti l’udienza preliminare insieme a Roberto Tornicelli, il papà che materialmente ha spruzzato il bioetanolo sul braciere, alla maestra della sezione blu Monica ...