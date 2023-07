Berrettini-Zverev oggi | Wimbledon 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo le due belle vittorie degli scorsi giorni, per Matteoè arrivato il momento di disputare i sedicesimi di finale a. L’italiano classe 1996 (n.38 al mondo) affronteràil tedesco Alexander(testa di serie n.19) in un match che si preannuncia molto interessante. In palio ci sarà l’ottavo contro il vincente della partita tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 al mondo) e il cileno Nicolas Jarry. Per arrivare fino a quiha sconfitto prima il suo connazionale Lorenzo Sonego (per 6-7 6-3 7-6 6-3) all’esordio e poi l’australiano Alex De Minaur (6-3 6-4 6-4) al secondo turno. Dall’altra parte, invece,ha conquistato il pass per i sedicesimi grazie ai successi contro l’olandese Gijs Brouwer (al debutto per 6-4 7-6 7-6) e ...