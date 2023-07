Berrettini-Zverev | le quote per le scommesse a Wimbledon | bookmakers indirizzati | ma…

(Di sabato 8 luglio 2023) Matteoaffronterà Alexandernel terzo turno di2023. Il tennista italiano, reduce dalle belle vittorie ottenute contro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur, tornerà nuovamente in campo nella giornata odierna per fronteggiare il formidabile tedesco. Il romano è sembrato in grande ripresa dopo una prima parte di stagione decisamente complicata e vuole risorgere sull’erba britannica, dove due anni fa raggiunse l’atto conclusivo. L’azzurro dovrà superarsi in occasione del confronto con il teutonico, se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale e meritarsi la possibile sfida conro il fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz. Matteopartirà con gli sfavori del pronostico. Secondo i, infatti, il successo del romano è dato a 2.10, mentre quello del tedesco a ...

sfiderà per un posto negli ottavi il tedesco Alexander. Si ferma invece al terzo turno Lorenzo Musetti. Il toscano, n.14 del seeding, si è arreso in tre set, con il punteggio di 7 - ...è un match valido per il terzo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming. Guai a sottovalutare Matteoa Wimbledon. L'erba dello Slam più ..., dove vederla in tv e in streaming La sfida tra il tennista romano e Alexandersarà il terzo incontro di giornata, si disputerà alle 17:30 e sarà disponibile in diretta tv ...

Wimbledon 2023, oggi sfida Berrettini-Zverev Adnkronos

Zverev-Berrettini è un match valido per il terzo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.Matteo Berrettini cerca il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano, finalista due anni fa nello Slam londinese e che ieri ha ...