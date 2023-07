Bergamo | il centro città si riempie per i saldi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023). Dal 6 luglio al 30 agosto arrivano ianche a. Secondo le stime dell’ufficio studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Molti bergamaschi, come Anna e Matilde, hanno aspettato l’occasione per andare a fare compere inaltri. E poi c’è chi, come Nicola e Tommaso, nemmeno sapevano fossero iniziati gli sconti. Ma isono davvero un’occasione di risparmio? Per Francesca e Ilaria la differenza è evidente. Affermano che effettivamente si paga meno e che isono un ottimo motivo per risparmiare, per questo aspettano il periodo di sconto per comprare ciò che gli serve e forse qualcosina in più. C’è chi la pensa ...