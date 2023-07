Ben Howard domenica 9 luglio a SEXTO ‘NPLUGGED

(Di sabato 8 luglio 2023) Sesto al Reghena –quarta serata di festival: sul palco di Piazza Castello salirà il cantautore e musicista inglese Ben, in esclusiva nazionale per l’unica data in Italia. Il caso del fenomeno Benè esploso nel 2011 con il debut album “Every Kingdom” che ha venduto oltre un milione di copie nel mondo e che gli ha fatto vincere due Brit Awards come Breakthrough Artist e Best Male Artist. All’inizio la sua musica era caratterizzata da un folk dolce e immediato – basti ascoltare la hit “Only Love” – che, nel corso degli anni, ha lasciato spazio a un suono decisamente più ricercato, quasi visionario abbandonando la via del sound più facile e intraprendendo, invece, quella della sperimentazione. Ne è la testimonianza il suo ultimo lavoro, il disco “Collections From The Whiteout” uscito nel ...

Sesto al Reghena – Domenica 9 luglio quarta serata di festival: sul palco di Piazza Castello salirà il cantautore e musicista inglese Ben Howard, in esclusiva nazionale per l'unica data ...