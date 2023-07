Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Lui si presenta senza fede ai Palinsesti Rai

E ora le voci tornano ancora più prepotenti, sostenendo che il compagno dipotrebbe essere fin troppo amichevole nei confronti della Marcuzzi. Ad aver riacceso la miccia ci hanno ...Aria di crisi trae Stefano De Martino I fan se lo chiedono da giorni e c'è un particolare che non è sfuggito ai presenti durante la serata della presentazione dei Palinsesti Rai . Infatti, il ...Il conduttore, prima di fare tappa a Milano per l'evento, ha trascorso dei giorni di vacanza in barca alle isole Pontine assieme alla moglie. E in quel frangente l'anello nuziale era ...

Tornano prepotenti le voci di una relazione tra i due giovani volti Rai, inasprite dalle ipotesi di una crisi matrimoniale tra il conduttore e la moglie Belen ...Qualcuno ha la certezza che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia finita per l’ennesima volta e non è solo per la fede che è scomparsa dalle dita del conduttore. Alla presentazione dei palinses ...