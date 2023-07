Bel sorpasso | bravo Non è giusto Tensione alle stelle Leclerc-Sainz

Pronta risposta del monegasco: 'Bravo Carlos,', con ironia e anche un pizzico di incredulità. Una manovra che per poco non costava il patatrac con una Alpine, un rapporto tra i due ...A questo punto, sempre via radio, è arrivato il commento ironico di Leclerc: "Bravo Carlos,nell'ultima curva" . Poco dopo Sainz ha risposto: "Pensavo di dover andare. Era davvero troppo:...all'ultima curva…' , il commento al vetriolo del #16. E domani, al via, le due SF - 23 scatteranno l'una davanti all'altra, seppur sfasate di linea. Una partenza che promette ...

"Bel sorpasso, bravo..." "Non è giusto". Tensione alle stelle Leclerc ... ilGiornale.it

Lo spagnolo ha spiegato la manovra effettuata in Q1 a Silverstone, che ha causato malumore nel compagno di squadra ...Alla fine del Q1 lo spagnolo si è lanciato passando il monegasco che non ha gradito. Poco prima avevano chiesto all'iberico di cedere la posizione a Leclerc al rientro in pista dopo la bandiera rossa ...