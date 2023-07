Beautiful | anticipazioni dal 9 al 15 luglio 2023 | Sheila smascherata

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 8 luglio 2023) Il segreto dinon sarà più al sicuro. Steffy, infatti, secondo lein onda dal 9 al 15su Canale 5 alle 13.43 circa, ricorderà tutto e la smaschererà davanti a tutti. La Forrester obbligherà difatti la Carter ad ammettere di aver sparato sia a lei che a Finn. Nel frattempo, Eric porterà avanti la sua tresca con Donna e rischierà di essere scoperto da Quinn per via di una videochiamata., spoiler dal 9 al 15: Eric rischia di essere scoperto da Quinn Quinn si confiderà con Carter e gli dirà che avverte molto la mancanza del marito, il quale è molto impegnato sul lavoro. L'uomo, in realtà, sarà spesso fuori casa per via di una relazione clandestina con Donna. Come se non bastasse, il ...