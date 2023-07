Beach volley | World Tour 2023 Menegatti Gottardi si fermano davanti alle campionesse mondiali | sono quinte a Gstaad

(Di sabato 8 luglio 2023) Si chiude alla penultima giornata per gli italiani un torneo diche ha portato diverse buone notizie alla squadra azzurra. Si chiude con l’uscita di scena ai quarti di finale del torneo femminile di Martae Valentinache siarrese senza opporre troppa resistenza di fronteAna Patricia/Duda. Manca ancora qualcosa alla coppia italiana per potersela giocare alla pari con alcuni top team ma è arrivato un altro passo avanti nel cammino di. Contro le brasiliane le azzurre sitrovate subito a dover rincorrer: sotto 8-3 nel primo set nonriuscite a colmare il gap e hanno perso 21-14. La coppia italiana ha tentato di restare ...

In Aggiornamento: Montesilvano (PE). Tanto spettacolo quello vissuto anche oggi sul lungomare di Montesilvano per la Coppa Italia difemminile e maschile. La seconda giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Fonzies , che si è consumata sui quattro campi allestiti per l'occasione e che ha visto scendere in ...In copertina Marta MenegattiGALLUZZO (FIRENZE) - Oggi sabato 8 luglio e domani 9 luglio sì giocheranno le partite decisive del Torneo Berna, Memorial diper ricordare Ilaria Bernacchioni, la giovane morta prematuramente per un male incurabile nel 2020. Le squadre CITA e MAMACONICHEL sono già passate alle semifinali. Per le altre ...

Beach Volley al Galluzzo, le fasi finali del Torneo Berna Virgilio

Il Campionato Italiano Assoluto Fonzies ha visto oggi scendere in campo 32 coppie in totale che si sono sfidate per un posto in semifinale. Domani di nuovo in campo a caccia della Coppa Italia.La seconda giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Fonzies ha visto scendere in campo nel main draw 16 coppie femminili e altrettante maschili.