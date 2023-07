Beach volley | Campionato Italiano 2023 Scampoli Bianchin puntano la Coppa Italia! Sacripanti Cecchini in semifinale

(Di sabato 8 luglio 2023) Prima giornata di gare all’insegna dello spettacolo, come da previsione, nella terza tappa delche, oltre ad assegnare tanti punti per la conquista del titolo tricolore, mette in palio anche laItalia sulla sabbia di Montesilvano in Abruzzo. Qualche sorpresa, qualche novità, diverse conferme e un pizzico di argentino nella sessione odierna della tappa abruzzese del circuito tricolore. In campo maschile c’è una coppia argentina in: Amieva/Aveiro che ha fatto molto bene anche nei Futures europei e potrebbe puntare al successo, così come ci proverannoche hanno trovato una grande giornata e sono l’altra coppia già in. La conferma arriva da due ragazzi come Luisetto e Spadoni che, dopo il terzo posto di ...

Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel torneo Elite 16 delPro Tour che si svolge a Gstaad, in Svizzera. Le azzurre si sono arrese 2 - 0 (21 - 14, 21 - 15) alle brasiliane campionesse del mondo Ana Patricia - Duda, avanti per buona parte la gara e ...In Aggiornamento: Montesilvano (PE). Tanto spettacolo quello vissuto anche oggi sul lungomare di Montesilvano per la Coppa Italia difemminile e maschile. La seconda giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Fonzies , che si è consumata sui quattro campi allestiti per l'occasione e che ha visto scendere in ...In copertina Marta Menegatti

Sand Volley: ecco le semifinaliste Corriere dello Sport

Si chiude alla penultima giornata per gli italiani un torneo di Gstaad che ha portato diverse buone notizie alla squadra azzurra. Si chiude con l'uscita di scena ai quarti di finale del torneo femmini ...Il Campionato Italiano Assoluto Fonzies ha visto oggi scendere in campo 32 coppie in totale che si sono sfidate per un posto in semifinale. Domani di nuovo in campo a caccia della Coppa Italia.