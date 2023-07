Basket | Europei Under 20 | l’Italia sbaglia troppo e perde all’esordio col Belgio

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Hanno preso il via gli20 diin Grecia e ad Heraklion è scesa in campo la nazionale italiana che ha sfidato il. Per gli azzurri, inseriti nel gruppo A, dopo i belgi sarà la volta di affrontare Israele domani, domenica 9 luglio, e infine la Turchia, lunedì 10 luglio, a chiudere la prima fase del torneo. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con le due squadre che si equivalgono, anche se èa provare a fare il match e a tentare di allungare con una tripla di Nicola Berdini per il 15-10. Reagisce ilche impatta il risultato, ma ancora una tripla, questa volta di Davide Casarin, rilancia gli azzurri, che scappano sul +7 e vanno al primo stop avanti 22-15. Controparziale dela inizio ...