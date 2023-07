Basket | Europei U20 2023 | l’Italia parte con una sconfitta | vince il Belgio 72-64

(Di sabato 8 luglio 2023) Nella sfida valida come prima giornata del Gruppo A degliU20diè statadalcon il punteggio di 72-64. Niente da fare per gli azzurri, che all’esordio nella rassegna continentale giovanile nella suggestiva cornice di Heraklion, sull’isola greca di Creta, ha ceduto il passo ai rivali. Dopo una buonanza, i ragazzi di coach Alessandro Magro sono calati alla distanza e non sono riusciti a tenere botta al, superiore nella seconda metà di gara. Nel match del parquet della University Hall di Heraklion, il miglior realizzatore è stato De Ridder con 20 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO E PROGRAMMA TV A breve la cronaca completa. TABELLINO ...

