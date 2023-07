Basilico sotto sale | lo conservi per un anno intero

Leggi su donnaup

(Di sabato 8 luglio 2023) Se desideri conservare ila lungo poi utilizzare la tecnica dei barattoli. Utilizzando questo metodo potrai conservare molto più a lungo questa preziosa pianta aromatica e sarà sempre fresca e profumata. Questo è un metodo della nonna capace di donarti ilanche durante la stagione invernale. Infatti, una volta pronto, ilpotrà mantenersi inalterato per almeno 6 mesi. Per questo motivo è consigliabile apporre sul barattolo un’etichetta in cui è scritta la data della preparazione del. I questo modo potrai sempre sapere qual è il limite massimo da non superare. Dopodichè dovrai sistemare il barattolo in un luogo asciutto e fresco. Ovviamente prima di utilizzarlo, dopo aver messo ilnel barattolo devi avere cura di ...