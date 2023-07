Baseball | Serie A 2023 | vola Parma | sconfitta Macerata

(Di sabato 8 luglio 2023) Giro di boa inA: continua il girone di ritorno nella sua prima giornata, e sui diamanti della massima categoria italiana ci sono diverse questioni da registrare, ben al di là del big match-Bologna. Ma andiamo a comprendere tutto nel dettaglio. Traclima e UnipolSai finisce 10-6 per i ducali, in maniera molto spettacolare peraltro: devastanti i sette punti nel quarto inning che decidono il confronto, con un singolo, due doppi e due tripli oltre a un’ulteriore situazione in grado di instradare i gialloblu nella gran bella serata di Astorri, Poma e Joseph. Sempre nel girone G ne approfitta San Marino per andare in testa a seguito del 4-0 su Grosseto, frutto dei due fuoricampo di Batista e Celli e degli altri punti creati da Ferrini e Di Fabio. La sorpresa, però, è di. In negativo, s’intende, ...

Nelle seconde partite della prima giornata di Poule Scudetto vincono ancora Hotsand Macerata, Nettuno 1945 e San Marino e prendono il largo nella serie. Questa sera ...Agevole doppietta per lo Spirulina Becagli Grosseto che supera la resistenza del giovane Longbridge allo “Jannella”. In gara 1 l’equilibrio si spezza nel terzo inning con 5 punti firmati Tomsjansen ...