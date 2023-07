Bari | concerto Stasera

Leggi su noinotizie

(Di sabato 8 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Per la terza edizione di «MusicAperta» diretta da Flavio Maddonni e organizzata dall’associazione Misurecomposte col sostegno del Comune di, sabato 8 luglio (ore 19), nella chiesa Maria degli Angeli di, di fronte al Castello Svevo,vocale del soprano Nicoletta Guarasci accompagnata dall’organista Luigi Vincenzo, che proporrà anche undi Antonio Vivaldi ripensato da Johann Sebastian Bach (l’ingresso è libero). Il recital si aprirà con un pezzo d’impronta sacra di Giacomo Puccini, il «Salve Regina», composto nel 1883 su versi di Antonio Ghislanzoni per soprano e armonium, strumento, quest’ultimo, al quale l’autore della «Bohème» e di «Tosca» si affidò anche per il sintetico e algido «Requiem» scritto nel quarto anniversario della morte di ...